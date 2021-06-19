Максимум заболевших коронавирусом за все время пандемии выявлен в Москве, 9120 человек, свидетельствую данные оперштаба. В целом по стране этот показатель – без малого 18 тысяч, это максимум с конца января. Выздоровели чуть больше 10 тысяч человек. Скончались 466 человек – наибольшее число с середины марта.

Накануне столичные власти признали, что система здравоохранения уже едва справляется с наплывом госпитализированных, но пообещали в кратчайшие сроки нарастить число коронавирусных коек в городе с 17 до 24 тысяч.