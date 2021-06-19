В РФ выявлены 17,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, это максимум с начала февраля

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 тыс. 906 случаев, это максимум заболевших с начала февраля, умерли за сутки 466 пациентов, следует из данных оперативного штаба.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 17 тыс. 906 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 205 (17,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба.

Данные о суточном приросте новых заболевших соотносятся с цифрами 1 февраля, тогда было выявлено 17 тыс. 648 новых случаев, но после этого шел постепенный спад уровня заболеваемости, а с 8 июня наблюдается рост.