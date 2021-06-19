Православные сегодня отмечают Троицкую родительскую субботу – канун праздника Святой Живоначальной Троицы. В этот день принято поминать усопших и навещать их могилы.

Православная церковь совершает особое поминовение покойных несколько раз в течение года — в родительские субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста, во вторник второй недели после Пасхи и в субботу перед 8-м ноября.