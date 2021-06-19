США готовятся вывести значительную часть военных сил с Ближнего Востока, узнала газета Wall Street Journal. По данным ее источников, 8 батарей ракетных комплексов Patriot выведут из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии, а в последнем случае на базу вернется еще и противоракетная система THAAD. Также сокращаются эскадрильи истребителей, домой возвращается весь персонал, задействованный с этой техникой.

Собеседник газеты в президентской администрации пояснил, что пересмотр военного присутствия в регионе связан с тем, что при Байдене США намерены сосредоточиться на вызовах со стороны Китая и России. В то время как его предшественник Дональд Трамп перебрасывал на Ближний Восток силы, чтобы оказать дополнительное давление на Иран.