Один человек погиб, 9 пострадали при обрушении школы в бельгийском Антверпене, сообщает агентство DPA. По его данным, все пострадавшие – сотрудники ремонтных служб, инцидент произошел, когда они вели работы. Местонахождение еще по меньшей мере пяти рабочих остается неизвестным.
2021-06-19T11:31:58+03:00
2021-06-19T11:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 19 июня 2021
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