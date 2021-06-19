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11:31, 19 июня 2021

Один человек погиб, 9 пострадали при обрушении школы в бельгийском Антверпене

Один человек погиб, 9 пострадали при обрушении школы в бельгийском Антверпене, сообщает агентство DPA. По его данным, все пострадавшие – сотрудники ремонтных служб, инцидент произошел, когда они вели работы. Местонахождение еще по меньшей мере пяти рабочих остается неизвестным.


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