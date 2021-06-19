Юрист Иван Мельников обжалует в прокуратуре приказ о госпитализации только для вакцинированных или переболевших

Юрист и правозащитник Иван Мельников обжалует в прокуратуре приказ Департамента здравоохранения Москвы, о плановой госпитализации только для вакцинированных или переболевших коронавирусом. Он считает этот приказ вмешательством в лечебный процесс, из-за которого впоследствии к административной или уголовной ответственности привлекут самих медработников, поскольку помощь в стационаре оказывается в соответствии с приказами Минздрава.

Распоряжение департамента здравоохранения действует месяц с возможностью продления. Исключение сделано для пациентов с онкологическими и гематологическими недугами, а также для тех, у кого есть противопоказания к прививкам.