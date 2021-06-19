Полиция Москвы начала рейды по такси, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. У водителей и пассажиров проверяют наличие масок, за отсутствие штрафуют на 5000 рублей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что из-за рекордного за все время пандемии подъема заболеваемости город находится на грани введения новых жестких ограничений. Уже запретили ночную работу общепита и развлекательных заведений, работодателям предписали вернуть часть сотрудников на удаленку. В определенных сферах введена обязательная вакцинация работников.