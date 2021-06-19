Тремя матчами сегодня завершится второй тур группового этапа Чемпионата Европы по футболу.

В очередной игровой день между собой сразятся сборные из группы F, или так называемой «группы смерти». В более выгодном положении, на первый взгляд, находятся действующие чемпионы мира французы: в предыдущей встрече они обыграли Германию, а сегодня им предстоит сыграть со сборной Венгрии – по мнению многих экспертов, безоговорочным аутсайдером группы. Впрочем, венгры свою первую игру хоть и проиграли разгромно Португалии – 0:3, но им удавалось сдерживать соперника почти до самого конца матча.

В другом матче футбольного ЕВРО-2020 встретятся команды Португалии и Германии. Криштиану Роналду и его напарники по португальской сборной уже сегодня при определенных раскладах, как и французы, могут обеспечить себе выход в плей-офф. В то же время немцам нужна только победа: в противном случае их шансы на участие в следующем этапе заметно снизятся.

Наконец, еще в одном матче между собой сыграют участники группы E Испания и Польша. Эта игра тоже во многом решающая: обе сборные пока идут на турнире без побед.