Хамовнический суд сегодня изберет меру пресечения муниципальному депутату Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта ОВД-Инфо. Политика задержали в ночь на пятницу.

Кетеван Хараидзе проходит подозреваемой по делу о мошенничестве. С ее адвоката взяли подписку о неразглашении, поэтому она не может раскрыть детали. Но как рассказала «Новой газете» глава избирательного штаба муниципального депутата Екатерина Успенская, поводом для дела стало участие Хараидзе в борьбе со стройкой на улице Фадеева. Задержали политика в ночь на 18 июня – ее увезли на допрос около полуночи после многочасового обыска в квартире. У Хараидзе изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры из пальто. Своей соседке депутат сказала, что не клала эту сумму денег в пальто. Хараидзе держали в Следственном комитете всю ночь, адвоката не пускали до самого утра, за это время депутата уже допросили. Изначально сообщалось, что по этому делу политик проходит как свидетель. В мае Хараидзе объявила о намерении баллотироваться в Госдуму в сентябре.

На протяжении последних недель было задержано уже несколько политиков, заявивших о планах идти на выборы в Госдуму. Среди них – оппозиционер Дмитрий Гудков, петербургский депутат Максим Резник и экс-глава ликвидированной «Открытой России» Андрей Пивоваров.