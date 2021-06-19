В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек. Количество пострадавших от подтоплений в Ялте выросло до 18, 1 человек пропал. Серьезный урон нанес многочисленным строением.

В зоне подтопления оказались Керчь, Феодосия, городской округ Ялта, а также ряд населенных пунктов. Почти 400 жилых домов и социальных объектов пострадали в результате наводнения. Мобильный отряд Черноморского флота прибыл в Керчь для оказания помощи в ликвидации последствий проливных дождей. Военные доставят местным жителям воду, у многих она отключена. Специальная техника вывозит людей из труднодоступных мест и залитых водой домов. Эвакуированные находятся в пунктах временного размещения. Сложной сохраняется ситуация и с электроснабжением. Без света остаются более тысячи человек. К таким серьезным последствиям привели сильные ливни, которые обрушились на Крым. Потоки воды сносили людей и машины. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

Крупнейшие дворцы Ялты не пострадали из-за последствий ливней.