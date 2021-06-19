Министерство транспорта требует от перевозчиков продавать авиабилеты только по сертификатам вакцинации от коронавируса, пишет сайт РБК со ссылкой на копию письма ведомства. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова. Опрошенные сайтом представители отрасли говорят, что окончательное решение пока не принято. Официально в ведомстве эту информацию пока не комментируют.
На фоне резкого роста заболеваемости и смертности от коронавируса за последнюю неделю в стране ряд регионов вводит новые ограничительные меры и ужесточает контроль за соблюдением старых. Для некоторых групп населения в некоторых регионах вакцинацию сделали обязательной.
Министерство транспорта требует от перевозчиков продавать авиабилеты только по сертификатам вакцинации от коронавируса
Министерство транспорта требует от перевозчиков продавать авиабилеты только по сертификатам вакцинации от коронавируса, пишет сайт РБК со ссылкой на копию письма ведомства. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова. Опрошенные сайтом представители отрасли говорят, что окончательное решение пока не принято. Официально в ведомстве эту информацию пока не комментируют.