Министерство транспорта требует от перевозчиков продавать авиабилеты только по сертификатам вакцинации от коронавируса, пишет сайт РБК со ссылкой на копию письма ведомства. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова. Опрошенные сайтом представители отрасли говорят, что окончательное решение пока не принято. Официально в ведомстве эту информацию пока не комментируют.

На фоне резкого роста заболеваемости и смертности от коронавируса за последнюю неделю в стране ряд регионов вводит новые ограничительные меры и ужесточает контроль за соблюдением старых. Для некоторых групп населения в некоторых регионах вакцинацию сделали обязательной.