В Краснодаре суд приговорил к двум годам условно участника акции в поддержку Алексея Навального 23 января, написал адвокат обвиняемого у себя в фейсбуке. Владимира Егорова признали виновным по статье хулиганство. Суд счел, что тот действовал по мотивам социальной ненависти или вражды к казакам. Во время акции Егоров залез на конную статую казака и снял штаны. Защита планирует обжаловать приговор.

Недавно Россия отчиталась в ООН, что суммарно на акциях сторонников Навального в январе-феврале задержала по всей стране около 17 тысяч человек.