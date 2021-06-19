18 человек пострадали, по меньшей мере 1 пропал без вести из-за ливней и наводнения в Ялте, все городские достопримечательности будут закрыты минимум на три дня отчиталась мэр города Янина Павленко. За 6 часов там выпала месячная норма осадков, в Керчи за сутки – двухмесячная, причем там сейчас формируется новый циклон и сегодня ночью прогнозируются новые ливни. В ряде районов Крыма объявлен режим ЧС регионального уровня, в ликвидации последствий задействованы 2000 человек, тысячи местных жителей до сих пор остаются без света.