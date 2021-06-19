Потерпевший крушение в Кемеровской области легкомоторный самолет совершал 4-й вылет за день, но проходил последнее техобслуживание в апреле и был исправен, передает со ссылкой на источники агентство «Интерфакс».

При крушении самолета L410 с парашютистами после отказа двигателя ранее сегодня погибли, по разным данным, от 4 до 9 человек, еще около 15 получили ранения.