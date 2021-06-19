На Кубани пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми авто и опрокинулся. 14 человек госпитализированы, их состояние оценивается как среднетяжелое. Причина ДТП пока не известна.
2021-06-19T10:31:17+03:00
2021-06-19T10:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 19 июня 2021
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