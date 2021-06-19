В Кузбассе на шахте «Анжерская-южная» произошло обрушение породы, один горняк погиб, один пострадал, 140 эвакуированы. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал выброс метана. Она произошла около 9 утра по местному времени (5 утра по Москве). Взрыва и возгорания не было. Работы на шахте приостановлены, прокуратура начала проверку.
2021-06-19T10:31:06+03:00
2021-06-19T10:31:06+03:00
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10:31, 19 июня 2021
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