Палестина отменила соглашение с Израилем о поставке 1 млн доз вакцины от коронавируса. По нему палестинская автономия должна была получить партию вакцины Pfizer, срок годности которой истекал в июле-августе. Но, как утверждают в палестинском минздраве, по факту оказалось, что препарат годен и вовсе до конца июня, а значит, использовать его они не успеют. В правительстве Израиля пока эту информацию журналистам никак не комментируют.
2021-06-19T10:05:11+03:00
2021-06-19T10:05:11+03:00
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10:05, 19 июня 2021
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