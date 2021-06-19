Палестина отменила соглашение с Израилем о поставке 1 млн доз вакцины от коронавируса. По нему палестинская автономия должна была получить партию вакцины Pfizer, срок годности которой истекал в июле-августе. Но, как утверждают в палестинском минздраве, по факту оказалось, что препарат годен и вовсе до конца июня, а значит, использовать его они не успеют. В правительстве Израиля пока эту информацию журналистам никак не комментируют.