«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко. Его опознали на фотографии на фоне десятков убитых птиц.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Носов сообщил, что поводом для разбирательства и принятия строгих мер стали публикации в средствах массовой информации и социальных сетях о возможной причастности Александра Крамаренко к браконьерству из-за кадров с более чем сотней убитых гусей. Речь идет о фотографии, на которой человек с ружьем запечатлен рядом с надписью «Чукотка 2021» и сердцем, выложенными мертвыми птицами. Его личность установила «Новая газета» с помощью своих читателей. Издание пообещало крупное денежное вознаграждение за информацию о личности человека на кадрах. Вскоре читатели начали присылать имя, фамилию и отчество. Несколько человек распознали Александра Крамаренко. В МВД по Чукотскому автономному округу газете отказались назвать имя и фамилию браконьера, но косвенно подтвердили, что человека по фотографии определили верно.

Сезон охоты на Чукотке открывается 15 мая и длится 10 дней, в сутки обладателям лицензии разрешено убить одного гуся.