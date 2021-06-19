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10:03, 19 июня 2021

В некоторых российских регионах, как пишет «Новая газета», врачи подменяют препараты при вакцинации

В некоторых российских регионах, как пишет «Новая газета», врачи подменяют препараты при вакцинации. По утверждениям собеседников издания, вместо «Спутника V» им ввели «ЭпиВакКорону» центра «Вектор».

Зачастую люди, которые жалуются на подмену вакцины, говорят, что об этом узнают уже постфактум. Так, москвичка Ольга рассказала газете, что в поликлинике ей объявили о вакцинации препаратом «КовиВак» института Чумакова. При этом в выданном сертификате указана вакцина «ГамКовидВак» — это медицинское название «Спутника V», а в уведомлении на сайте Госуслуг и вовсе указана «ЭпиВакКорона».
Жители других регионов отмечают, что давали добровольное согласие на «Спутник», но подмена все равно происходила. Например, житель Севастополя рассказал, что только во время второй прививки узнал, что ему вводят «ЭпиВакКорону» — это было написано от руки в направлении в кабинет. Хотя сами врачи утверждали, что вакцинируют «Спутником».
Некоторые жалуются на то, что медики в ответ на вопросы лишь говорили об отсутствии разницы между препаратами. В других случаях медики ввели в качестве первой дозы «Спутник V», а в качестве второй – «ЭпиВакКорону», утверждая, что так делать можно. В результате многие собеседники издания готовы обращаться в суд, будучи уверенными, что их здоровью мог быть нанесен вред.

Власти пока не комментируют ситуацию.


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