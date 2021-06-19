Противоречивые данные приходят о количестве погибших при крушении самолета с парашютистами в Кемеровской области. По информации Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, которому принадлежит борт, жертв может быть девять.

Двухмоторный самолет L-410 выполнял тренировочный полет с аэродрома Танай неподалеку от села Журавлево в Кемеровской области. На его борту находилось около 20 человек. Незадолго до крушения пилот сообщил об отказе одного из двигателей. По данным транспортной прокуратуры, командир принял решение вернутся на аэродром, но при снижении самолет столкнулся с лесным массивом и упал. Фюзеляж фактически превратился в груду искореженного метала, повсюду обломки – фотографии с места крушения опубликовали в соцсетях. Сколько погибших, достоверно неизвестно. По данным Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, их девять. При этом в областном центре медицины катастроф сообщают о четырех жертвах. По информации экстренных служб, погибших семеро. Также называется разное число пострадавших. Известно, что несколько парашютистов – в тяжелом состоянии, их доставили в больницу на вертолетах. В организации, владеющей самолетом, утверждают, что он был исправен, это был уже четвертый вылет за день. При этом там предположили, что причиной крушения могла стать техническая поломка.

Следственный комитет начал проверку.