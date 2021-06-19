Цены на отдых в Турции останутся на уровне прошлого года, обещают в Российском союзе туриндустрии. Там уверены, что туроператоры смогут удержать расценки и сделают это, чтобы как можно скорее восстановить поток. По оценкам организации, отложенный спрос по этому направлению составляет как минимум миллион человек.

О возобновлении с 22-го июня авиасообщения с Турцией в полном объеме (в том числе чартерного) стало известно накануне. Кроме того, с 28-го июня Россия возобновит пассажирские рейсы в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Кипр и Северную Македонию.