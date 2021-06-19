Партия ЛДПР официально выдвинула врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в губернаторы. Кандидатами также выдвинулись первый секретарь крайкома КПРФ Петр Перевезенцев, ведущая «Первого канала» Марина Ким от «Справедливой России» и предприниматель Микаель Багдасарян от «Зеленых».

Дегтярев возглавляет регион с июля прошлого года, когда губернатора Сергея Фургала сняли с должности и арестовали по обвинению в организации заказных убийств. После этого в крае много месяцев шли уличные акции против нового главы региона и в поддержку старого.