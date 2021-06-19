Признанный властями России иноагентом правозащитный центр «Мемориал» присвоил экс-директору «Открытой России» Андрею Пивоварову статус политзаключенного, сообщает сайт организации.

По мнению правозащитников, уголовное преследование Пивоварова связано с нежеланием властей допустить оппозиционных кандидатов до выборов в Госдуму осенью этого года. Пивоваров сейчас находится в СИЗО Краснодара, его обвиняют по статье о деятельности нежелательной организации из-за репоста в соцсети фейсбук. При этом «Открытая Россия» самораспустилась еще до того, как дело было возбуждено. Оппозиционеру грозит до 6 лет.