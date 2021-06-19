«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко, которого подозревают в позировании на фоне трупов десятков птиц на Чукотке. Секретарь регионального отделения партии Сергей Носов распорядился сделать это до окончания проверки правоохранителями. В региональном управлении МВД от комментариев отказываются. Сам Крамаренко назвал скандальный снимок фотошопом.

Речь идет о снимке, на котором мужчина позирует на фоне множества трупов гусей, уток и журавлей, которыми выложена надпись «Чукотка 2021» и сердечко. Легально один охотник на Чукотке может отстрелять не более 5 птиц.