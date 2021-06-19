Итоги президентских выборов подводят сегодня в Иране. Сообщается, что само голосование прошло накануне в условиях низкой явки. С самого начала избирательной кампании очевидной была победа председателя Верховного суда Ибрагима Раиси, сказал «Эху» старший научный сотрудник института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

Владимир Сажин напомнил, что роль президента в Иране второстепенна, главные решения принимает именно верховный лидер. Между тем, как обращает внимание AFP, в ходе предвыборной кампании власти сняли с выборов тех, кто мог составить серьезную конкуренцию Раиси.

Президент Ирана Хасан Роухани объявил, что победитель президентских выборов в стране туже известен. Однако его имени он называть не стал. К этому часу уже несколько кандидатов поздравили с избранием Ибрагима Раиси. В том числе считавшийся самым умеренным из оставшихся бывший глава Центробанка Ирана Абдулнассер Хеммати.