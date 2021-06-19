Россияне уже на следующей неделе смогут пролететь на отдых в Турцию. Москва готова возобновить авиасообщение. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что проверки показали соответствие турецких курортов необходимым требованиям.

Голикова добавила, что до конца месяца Россия собирается восстановить авиасообщение еще с несколькими странами.

Открытие Турции для российских туристов позволит большему количеству россиян отдохнуть этим летом на море, сказал телеканалу РБК сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Авиасообщение с Турцией было ограничено с середины апреля, как сообщалось, из-за ситуации с коронавирусом в этой стране.