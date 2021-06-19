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09:01, 19 июня 2021

В результате выброса метана и обрушения породы на шахте в Кузбасе пострадали два горняка

ЧП на шахте в Кузбасе. В результате выброса метана и обрушения породы пострадали два горняка, передает агентство РИА Новости. Из шахты эвакуировали почти 140 человек. По словам представителей МЧС, горняки благополучно вышли на поверхность.


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