В результате выброса метана и обрушения породы на шахте в Кузбасе пострадали два горняка

ЧП на шахте в Кузбасе. В результате выброса метана и обрушения породы пострадали два горняка, передает агентство РИА Новости. Из шахты эвакуировали почти 140 человек. По словам представителей МЧС, горняки благополучно вышли на поверхность.
2021-06-19T09:01:31+03:00
2021-06-19T09:01:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:01, 19 июня 2021
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