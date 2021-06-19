Житель немецкого Кельна нашел в мусоре старинные картины. Неизвестные выбросили две работы на помойку возле автобана. Специалисты оценивают возраст полотен в 350 лет, говорят в полиции. Одна может принадлежать кисти ученика Рембрандта, голландского художника Самюэла ван Хогстратена, другая, предположительно создана итальянским художником Пьетро Беллотти. Сейчас полиция выясняет, как и почему картины оказались в мусоре.