Житель немецкого Кельна нашел в мусоре старинные картины. Неизвестные выбросили две работы на помойку возле автобана. Специалисты оценивают возраст полотен в 350 лет, говорят в полиции. Одна может принадлежать кисти ученика Рембрандта, голландского художника Самюэла ван Хогстратена, другая, предположительно создана итальянским художником Пьетро Беллотти. Сейчас полиция выясняет, как и почему картины оказались в мусоре.
2021-06-19T08:32:35+03:00
2021-06-19T08:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 19 июня 2021
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