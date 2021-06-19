Партия ЛДПР выдвинула Михаила Дегтярева на выборы губернатора Хабаровского края. Он уже почти год руководит регионом после ареста и отставки однопартийца Сергея Фургала. В самом крае жители выходили на акции протеста в поддержку Фургала, также на них раздавались высказывания против Дегтярева. На этой неделе и.о. губернатора в ходе общения с президентом сказал, что готов продолжить работу на посту главы региона. Владимир Путин пожелал Дегтяреву успехов.