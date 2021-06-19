Желающим сделать прививку от коронавируса в ряде российских регионов подменили препарат, пишет «Новая газета». Вместо «Спутника V» им вкололи «ЭпиВакКорону», рассказали сами привившиеся. Они предоставили изданию документальные доказательства и сказали, что готовы судиться. Люди считают, что их здоровью мог быть нанесен ущерб. По словам некоторых, в ряде случаев врачи уверяли, что используют «Спутник V», в других люди даже подписывали добровольное согласие, в котором упоминалась вакцина именно от Центра Гамалеи. Власти пока ситуацию не комментировали.