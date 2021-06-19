Двухмоторный самолет разбился в Кузбассе. На борту находились спортсмены-парашютисты. По разным данным, погибли от 4 до 7 человек, от 11 до 17 пострадали. В прокуратуре говорят, что незадолго до происшествия пилоты сообщали о проблемах с двигателем.
2021-06-19T08:30:33+03:00
2021-06-19T08:30:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 19 июня 2021
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