Двухмоторный самолет разбился в Кузбассе. На борту находились спортсмены-парашютисты. По разным данным, погибли от 4 до 7 человек, от 11 до 17 пострадали. В прокуратуре говорят, что незадолго до происшествия пилоты сообщали о проблемах с двигателем.