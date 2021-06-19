Во многих российских городах, несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19, не стали отменять масштабных фестивалей

В Москве, где власти на фоне третьей волны коронавируса запретили проводить зрелищные мероприятия численностью более 1000 человек, сегодня стартует всероссийский Фестиваль уличного кино. Показы состоятся в Зеленом театре на ВДНХ, вмещающем 3 тысячи человек, но планируют ли организаторы ограничивать численность зрителей, неизвестно.

Под Екатеринбургом на базе отдыха «Иволга» пройдет международный фестиваль EverJazz. Планируется выступление порядка 200 российских и иностранных музыкантов, а слушать их будут 3 тысячи зрителей.

Еще один масштабный фестиваль проходит в Самаре — в первые выходные его посетили тысячи человек, а сегодня организаторы обещают еще более насыщенную программу и фееричные шоу, при этом они рассчитывают на «осознанное поведение» гостей и соблюдение правил безопасности.

В Нижнем Новгороде решили не полагаться на осознанность зрителей — на фестиваль «Столица закатов» будут пускать только вакцинированных или с отрицательным ПЦР.

Между тем, на фоне третьей волны коронавируса многие мероприятия все-же отменили. Так, например, не состоятся фестиваль «Дикая Мята» в Тульской области, Грушинский фестиваль — в Самарской области и фестиваль «Жара» в Подмосковье.