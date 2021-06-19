В России стартовала предвыборная кампания

Череду партийных съездов открывает «Единая Россия». На съезде «Единой России» участники утвердят список кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы.

На съезд приедет лично Владимир Путин, президент выступит перед делегатами. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом будут соблюдаться необходимые эпидемиологические требования.

Согласно закону, все партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября, это основное день. Но отдать свои голоса можно будет и 17 и 18 сентября, то есть под выборный процесс выделено три дня, чтобы избежать рисков инфицирования коронавирусом, отмечают в Центральной избирательной комиссии. В шести регионах голосование организуют, в том числе, и в дистанционном электронном формате.

Как сообщили в Центризбиркоме, голосования на придомовых территориях в этот раз не будет, поскольку сейчас нет такой необходимости.