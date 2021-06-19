Ходорковский считает, что российские власти намерены устранить всех оппозиционных политиков до выборов в Госдуму

Об этом общественный деятель сказал в эфире телеканала «Дождь».
По мнению Михаила Ходорковского, выборы не помогут внести существенные изменения в структуру власти, и намерение оппозиционеров участвовать в борьбе лишь угрожает их свободе.
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Об этом общественный деятель сказал в эфире телеканала «Дождь».
По мнению Михаила Ходорковского, выборы не помогут внести существенные изменения в структуру власти, и намерение оппозиционеров участвовать в борьбе лишь угрожает их свободе.
Марьяна Лысенко, главврач больницы 52: Коллективная безответственность Наряду с понятием коллективного иммунитета есть понятие коллективной ответственности. Человек, живущий в обществе, должен уважать право другого человека не заболеть, не погибнуть, не получить осложнения, не стать инвалидом…