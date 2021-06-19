Мэр Москвы Сергей Собянин вновь обратил внимание на непростую ситуацию с коронавирусом

По словам городского руководителя, в большинстве случаев речь идет о т. н. индийской версии болезни.

Накануне было объявлено, что суточный рост новых случаев коронавируса в столице достиг максимума с начала пандемии — больше 9 тысяч заболевших. С мнением столичного руководства о причастности к скачку заболеваемости индийской мутации вируса согласен заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.

По словам Северинова, разработанные вакцины защищают и от индийского штамма коронавируса, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов болезни.

Между тем заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев сказал газете РБК, что, по его мнению, индийская версия не могла так быстро заменить другие имеющиеся в России мутации.