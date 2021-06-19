Скандал разгорается вокруг депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко

«Новая газета» пишет, что он может быть причастен к незаконной охоте. Поводом послужили снимки, на которых человек, похожий на Крамаренко фотографируется на Чукотке на фоне большого количества убитых гусей, журавлей и уток. Журналисты подсчитали, что на фотографии около 150 мертвых птиц. Сам Крамаренко сказал изданию, что что на снимке не он, сама фотография смонтирована, и в том регионе якобы охотилось множество людей. В управлении МВД по Чукотскому округу в свою очередь сказали «Новой», что им запретили давать официальный комментарий по этому случаю. Тем временем в магаданском отделении «Единой России» уже объявили, что приостановили членство Крамаренко.
2021-06-19T05:07:24+03:00
2021-06-19T05:07:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2857258-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:07, 19 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Марьяна Лысенко, главврач больницы 52: Коллективная безответственность Наряду с понятием коллективного иммунитета есть понятие коллективной ответственности. Человек, живущий в обществе, должен уважать право другого человека не заболеть, не погибнуть, не получить осложнения, не стать инвалидом…