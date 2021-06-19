В Ялте на три дня закрывают доступ к местным достопримечательностям

Там будут устранять последствия наводнения. Кроме того, власти призывают предпринимателей в ближайшие дни ограничить экскурсионную деятельность в регионе, перелает агентство ТАСС. В результате сильных дождей в Крыму были затоплены несколько населенных пунктов. Помимо Ялты от непогоды пострадала Керчь. Сообщается о перебоях с энергоснабжением, подачей питьевой воды. В Ялте в результате удара стихии погиб один человек, не меньше 11 пострадали.