В Ялте на три дня закрывают доступ к местным достопримечательностям

Там будут устранять последствия наводнения. Кроме того, власти призывают предпринимателей в ближайшие дни ограничить экскурсионную деятельность в регионе, перелает агентство ТАСС. В результате сильных дождей в Крыму были затоплены несколько населенных пунктов. Помимо Ялты от непогоды пострадала Керчь. Сообщается о перебоях с энергоснабжением, подачей питьевой воды. В Ялте в результате удара стихии погиб один человек, не меньше 11 пострадали.
2021-06-19T05:06:46+03:00
2021-06-19T05:06:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 19 июня 2021
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