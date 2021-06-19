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05:06, 19 июня 2021

Генеральная Ассамблея ООН призвала прекратить поставки оружия в Мьянму

В поддержку соответствующей резолюции высказались более ста стран-участниц организации, 36 включая Россию, воздержались, против проголосовала только Белоруссия. Документ, который не носит обязательного характера призывает военных уважать результаты всеобщих выборов, освободить представителей гражданских властей, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи. В феврале в Мьянме произошел военный переворот. С того времени в республике не стихают протесты, в ходе столкновений демонстрантов с силовиками есть убитые и раненые.


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