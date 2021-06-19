США планируют вывести часть войск и вооружений из нескольких ближневосточных стран

Как пишет газета The Wall Street Journal, Вашингтон передислоцирует восемь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, из Саудовской Аравии также будет выведен комплекс американской системы противоракетной обороны на театре военных действий и часть военных самолетов. Все это, по словам источника издания, является частью программы по противостоянию вызовам со стороны Китая и России. Некоторые подразделения переведут в другие страны, какие именно, не уточняется, часть техники вернут в США для обслуживания. Белый дом увеличивал контингент на Ближнем Востоке несколько лет назад в связи с ухудшением отношений с Ираном.