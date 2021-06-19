Авиапассажиров в России могут обязать покупать билеты только со справкой о вакцинации

Как пишет газета РБК, министерство транспорта направило авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих площадках по продаже билетов в интернете возможность регистрироваться пассажирам по сертификату о вакцинации. В свою очередь в министерстве цифрового развития не исключают, что такое правило может быть распространено на все виды транспорта. В то же время рад источников ведомствах утверждает, что окончательного решения пока не принято.
2021-06-19T05:04:40+03:00
2021-06-19T05:04:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 19 июня 2021
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