Авиапассажиров в России могут обязать покупать билеты только со справкой о вакцинации

Как пишет газета РБК, министерство транспорта направило авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих площадках по продаже билетов в интернете возможность регистрироваться пассажирам по сертификату о вакцинации. В свою очередь в министерстве цифрового развития не исключают, что такое правило может быть распространено на все виды транспорта. В то же время рад источников ведомствах утверждает, что окончательного решения пока не принято.