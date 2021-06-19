Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией

Оно должно возобновиться уже на следующей неделе. Как пояснили в оперативном штабе, заболеваемость в этой стране по сравнению с серединой апреля снизилась в десять раз. Кроме того, российские инспекторы проверили как на турецких курортах соблюдаются противоэпидемиологические меры. Полеты в Турцию были прерваны в середине апреля. Власти поясняли, что решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в этой стране.
2021-06-19T05:04:06+03:00
2021-06-19T05:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 19 июня 2021
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