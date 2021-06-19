Власти Китая, как пишет американская газета The Wall Street Journal, обсуждают идею отмены контроля рождаемости

Это может произойти в ближайшие 4 года. Это должно ускорить рост экономики страны и увеличить численность населения, особенно в северо-восточных провинциях, пишет издание со ссылкой на свои источники. В Пекине видят угрозу национальной безопасности в старении населения. Собеседники газеты пишут, что в руководстве КНР пока не уверены в необходимости полного отказа от ограничений. Там опасаются, что рождаемость повысится, прежде всего, в наименее обеспеченных семьях.