Власти Китая, как пишет американская газета The Wall Street Journal, обсуждают идею отмены контроля рождаемости

Это может произойти в ближайшие 4 года. Это должно ускорить рост экономики страны и увеличить численность населения, особенно в северо-восточных провинциях, пишет издание со ссылкой на свои источники. В Пекине видят угрозу национальной безопасности в старении населения. Собеседники газеты пишут, что в руководстве КНР пока не уверены в необходимости полного отказа от ограничений. Там опасаются, что рождаемость повысится, прежде всего, в наименее обеспеченных семьях.
2021-06-19T04:06:37+03:00
2021-06-19T04:06:37+03:00
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04:06, 19 июня 2021
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