Руководство Украины считает выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра Минских соглашений

В Совете национальной безопасности и обороны страны обратили внимание, что жители региона получили уже 630 тысяч российских паспортов. В Киеве подчеркивают, что это повод начинать переговоры. Ранее в руководстве Украины отмечали, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно. Камнем преткновения остается вопрос о передаче под контроль Киева участка границы с Россией в Донбассе.
2021-06-19T04:06:11+03:00
2021-06-19T04:06:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 19 июня 2021
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