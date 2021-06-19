Руководство Украины считает выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра Минских соглашений

В Совете национальной безопасности и обороны страны обратили внимание, что жители региона получили уже 630 тысяч российских паспортов. В Киеве подчеркивают, что это повод начинать переговоры. Ранее в руководстве Украины отмечали, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно. Камнем преткновения остается вопрос о передаче под контроль Киева участка границы с Россией в Донбассе.