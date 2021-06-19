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04:05, 19 июня 2021

Голосование на президентских выборах завершилось в Иране

При этом, как передает агентство ТАСС, некоторые участки работали после официального закрытия. Фаворитом гонки называют представителя консервативных сил, председателя Верховного суда страны Ибрагима Раиси. Ранее власти сняли с выборов всех, кто мог составить ему серьезную конкуренцию, передает AFP. Предварительные результаты ожидаются сегодня к полудню.


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