Голосование на президентских выборах завершилось в Иране

При этом, как передает агентство ТАСС, некоторые участки работали после официального закрытия. Фаворитом гонки называют представителя консервативных сил, председателя Верховного суда страны Ибрагима Раиси. Ранее власти сняли с выборов всех, кто мог составить ему серьезную конкуренцию, передает AFP. Предварительные результаты ожидаются сегодня к полудню.