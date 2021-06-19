Некоторые эксперты скептически оценивают утверждения о преобладании в России т.н. индийской мутации коронавируса

Она не могла так быстро заменить другие имеющиеся в России версии, сказал газете РБК заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Он добавил, что в институте еще ни разу не столкнулись за это время с индийским вариантом. Специалист обратил внимание, что в Москве образовалась благоприятная обстановка для распространения коронавируса. Люди перестали соблюдать ограничение, с началом отпусков выросла мобильность. При этом, по словам Зверева, индийская мутация не так сильно отличается от предыдущих. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что эту версию вируса обнаружили у 90% новых заболевших в столице.
2021-06-19T04:05:03+03:00
2021-06-19T04:05:03+03:00
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04:05, 19 июня 2021
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