Некоторые эксперты скептически оценивают утверждения о преобладании в России т.н. индийской мутации коронавируса

Она не могла так быстро заменить другие имеющиеся в России версии, сказал газете РБК заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Он добавил, что в институте еще ни разу не столкнулись за это время с индийским вариантом. Специалист обратил внимание, что в Москве образовалась благоприятная обстановка для распространения коронавируса. Люди перестали соблюдать ограничение, с началом отпусков выросла мобильность. При этом, по словам Зверева, индийская мутация не так сильно отличается от предыдущих. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что эту версию вируса обнаружили у 90% новых заболевших в столице.