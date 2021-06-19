Московская полиция начала проверять наличие масок у водителей такси и их пассажиров

О возобновлении таких рейдов рассказал источник агентства ТАСС. Нарушителю грозит штраф в 5 тыс. рублей, напомнили в силовых структурах. На днях мэр Сергей Собянин предупредил, что городское руководство находится близко к принятию жестких ограничений для борьбы с коронавирусом. Проверки масок у таксистов и пассажиров проходили в прошлом году после введения первых ограничений из-за пандемии.
2021-06-19T04:04:29+03:00
2021-06-19T04:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 19 июня 2021
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