Московская полиция начала проверять наличие масок у водителей такси и их пассажиров

О возобновлении таких рейдов рассказал источник агентства ТАСС. Нарушителю грозит штраф в 5 тыс. рублей, напомнили в силовых структурах. На днях мэр Сергей Собянин предупредил, что городское руководство находится близко к принятию жестких ограничений для борьбы с коронавирусом. Проверки масок у таксистов и пассажиров проходили в прошлом году после введения первых ограничений из-за пандемии.