Эксперимент с выплатой пособия бездомным стартовал в Нью-Йорке

В нем участвуют администрация мегаполиса, а также ряд американских благотворительных организаций, передает американский телеканал Fox News. Для программы отберут 30 или 40 человек в возрасте 18-24 лет, которым негде жить. Они, как ожидается, будут безвозмездно получать по 1 250 долларов в месяц в течение двух лет. Кроме того, предусмотрена возможность увеличить эту сумму для оплаты жилья. Организаторы эксперимента хотят выяснить, поможет ли такая помощь в поиске места работы и жилья.
2021-06-19T03:06:36+03:00
2021-06-19T03:06:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 19 июня 2021
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