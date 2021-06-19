Мэрия Лиссабона незаконно передала посольствам разных стран данные организаторов более полусотни акций протеста

Это показала внутренняя проверка в муниципалитете, о результатах которой объявил мэр португальской столицы Фернанду Медина. Все это произошло после принятия три года назад директивы ЕС, которая запрещает передачу подобной личной информации. Градоначальник заверил, что виновные уволены. Скандал разгорелся после того, как организатор протестной акции в поддержку Алексея Навального узнала, что городская администрация отправила ее личные данные, а также данные ряда ее соратников в российские посольство и МИД.