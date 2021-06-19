Страны-члены Евросоюза договорились о новых санкциях в отношении Белоруссии

Удалось согласовать четкие и целенаправленные шаги, говорят в МИДе Австрии. По сведениям газеты Financial Times, в первую очередь запретительные меры будут введены в отношении финансового и нефтяного сектора республики, а также против производства калия. Они должны еще получить одобрение министров иностранных дел стран ЕС. Заседание запланировано на понедельник. О новых санкциях в Брюсселе заговорили после инцидента с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и ареста летевших на нем журналиста Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.
2021-06-19T03:05:36+03:00
2021-06-19T03:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 19 июня 2021
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