Страны-члены Евросоюза договорились о новых санкциях в отношении Белоруссии

Удалось согласовать четкие и целенаправленные шаги, говорят в МИДе Австрии. По сведениям газеты Financial Times, в первую очередь запретительные меры будут введены в отношении финансового и нефтяного сектора республики, а также против производства калия. Они должны еще получить одобрение министров иностранных дел стран ЕС. Заседание запланировано на понедельник. О новых санкциях в Брюсселе заговорили после инцидента с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и ареста летевших на нем журналиста Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.