Московская полиция возбудила более двух десятков уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации

Есть задержанные. Несколько уголовных дел отправлены в суд. В Санкт-Петербурге полиция за два дня выявила пять случаев продажи поддельных медицинских справок, в том числе сертификаты о вакцинации и отрицательные тесты на коронавирус. Между тем на днях интернет-издание Baza писало, что в интернете действует рынок нелегальных услуг по оформлению сертификатов о вакцинации от коронавируса. При этом покупателей заносят в федеральный регистр вакцинированных.