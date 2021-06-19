Московская полиция возбудила более двух десятков уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации

Есть задержанные. Несколько уголовных дел отправлены в суд. В Санкт-Петербурге полиция за два дня выявила пять случаев продажи поддельных медицинских справок, в том числе сертификаты о вакцинации и отрицательные тесты на коронавирус. Между тем на днях интернет-издание Baza писало, что в интернете действует рынок нелегальных услуг по оформлению сертификатов о вакцинации от коронавируса. При этом покупателей заносят в федеральный регистр вакцинированных.
2021-06-19T03:04:42+03:00
2021-06-19T03:04:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2857228-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 19 июня 2021
Загрузка комментариев...